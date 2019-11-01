Vali, makam aracına asılı Türk bayrağını öpen emekliye sarıldı
Batman Valisi Hulusi Şahin'in, kırmızı ışıkta beklediği sırada makam aracına asılı Türk bayrağını öperek, 'Ben, devletim için ölürüm' diyen emekli Reşat Mustafaoğlu'na (70), sarılma anları mobese kameralarınca kaydedildi
|01 Kasım 2019 18:09
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Dün akşam saatlerinde Batman Valisi Hulusi Şahin'in içinde bulunduğu makam aracı Esentepe kavşağında kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen emekli Reşat Mustafaoğlu, makam aracına asılı bulunan Türk bayrağını öperek, "Ben bu devlet için ölürüm" dedi. Bunun üzerine aracından inen Vali Şahin, Mustafaoğlu'nun yaptığı bu davranışına sarılarak karşılık verdi.
Vali Şahin, mobese kameralarınca kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabında, 'Makam arabasında asılı Türk bayrağını öpen Batmanlı amcamızın içten ve temiz bayrak sevgisi. İşte bizi biz yapan Anadolu'nun mayası' mesajıyla paylaştı.
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