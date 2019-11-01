Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|01 Kasım 2019 18:31
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,75 ve külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,72, dolar/TL yüzde 1,01, avro/TL yüzde 0,45 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 100.542,50, en düşük 97.678,55 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,75 azalışla 98.462,73 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,72 azalışla 277,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 değer kaybıyla 1.850,00 lira oldu. Geçen hafta 455,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 452,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,01 değer kaybederek 5,7080 liraya, avro da yüzde 0,45 azalarak 6,3710 liraya geriledi.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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