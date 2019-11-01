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Bozok Üniversitesi iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti

Bozok Üniversitesi tarafından izin verilmeyen Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda ilan edilen Öğretim Görevlisi kadroları iptal edildi.
 01 Kasım 2019 18:45
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Bozok Üniversitesi iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti

Memurlar.net tarafından 31 Ekim 2019 tarihinde gündeme getirilen haberde; Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulunun lisans düzeyinde öğretim görevlisi alımına izin vermediği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi kadrosunun ilan edildiğini ve ilerleyen süreçte olası başvuran adayların mağdur olmaması için Üniversitesi tarafından söz konusu kadroların başvuru aşamasında iptal edilmesinin uygun olacağını gündeme getirmiştik.

Yozgat Bozok Üniversitesi kurumsal internet sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre; Yükseköğretim Kurulunun lisans düzeyinde öğretim görevlisi alımına izin vermediği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda ilan edilen 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi kadrosu iptal edilmiştir.

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