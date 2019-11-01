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'Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Rusya ile teröristlerin ve terör örgütlerinin bölgede temizlenmesiyle ilgili denetleme görevi yapıyoruz. Hep söylüyoruz, artık eski dünya yok, eski Türkiye yok
 01 Kasım 2019 19:09
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'Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rusya ile teröristlerin ve terör örgütlerinin bölgede temizlenmesiyle ilgili denetleme görevi yapıyoruz. Hep söylüyoruz, artık eski dünya yok, eski Türkiye yok." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi'nin açılış töreninin ardından, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Çorlu TSO) basına kapalı düzenlenen, ''Tekirdağ Oda ve Borsaları Ortak İstişare Toplantısı"na katıldı.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, terör örgütlerinin, teröristlerin, Türkiye sınırlarına yakın yerden çıkartılması için Türkiye'nin her türlü seçeneği denediğini ve daha önce burada bir güvenli bölge tesisi için de çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllarda bu konuyu dile getirdiğini anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"2011 yılında bölgede bir güvenli bölge tesisi için bunu söylemişiz. 2012'de daha başbakanken Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dile getirmiş. Şimdi harekattan sonra, Almanya Savunma Bakanı 'burada bir güvenli bölge olsun, hep beraber burayı kontrol edelim' falan dedi. En son, ağustos eylül aylarında Amerika Birleşik Devletleri ile karadan ve havadan devriye görevi düşünüldü. Bu da düşünüldü, denendi ama neticede terör örgütünün oluşturmaya çalıştığı terör koridorunun bertarafı konusunda mesafe alınamadı.''

- "Artık eski Türkiye yok"

Şentop, Türkiye'nin askeri seçeneğe mecbur kaldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu hamleyi yaptıktan sonra, kısa bir zaman içerisinde hedeflerimize ulaşabileceğimizi gördük. Askeri seçenek olmadan da diplomatik yollarla bu hedeflere ulaşılabileceğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde bu sağlandı. Rusya ile teröristlerin ve terör örgütlerinin bölgede temizlenmesiyle ilgili denetleme görevi yapıyoruz. Hep söylüyoruz, artık eski dünya yok, eski Türkiye yok. Herkesin yeni şartlara, yeni Türkiye, dünya ve bölge şartlarına göre politika üretmesi lazım, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı uzun süredir dile getirdiğini anlatan Şentop, "Türkiye, Suriye sınırlarından, Suriye tarafında bir terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Başından beri bunu söylüyoruz." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin müttefik ülkelerden, bu müttefikliğin gereğini göstermelerini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama maalesef beklentilerimiz karşılıksız kaldı. NATO anlaşmasının 5. maddesi, başka bir devlet, NATO üyesi olmayan bir devlet veya terör örgütleri tarafından bir NATO ülkesine bir tehdit oluştuğu zaman, NATO'daki diğer ülkelerin müttefiklerin birlikte hareket etmesi öngörülüyor. Halbuki bizim NATO'daki müttefiklerimiz, Türkiye'nin yanında değil karşısında, terör örgütlerinin yanında yer aldılar, açıklamalarıyla en azından. Bundan duyduğumuz rahatsızlıkları, her düzeyde muhataplarımıza ilettik. Ama son tablo, bu konuda bazı gelişmelerin olabileceğini gösterdi. Bazı ülkelerde var, bazılarında hala yok. Ama gidişat iyi, onu söyleyebilirim.''

TBMM Başkanı Şentop ayrıca Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Anadolu Ajansı
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