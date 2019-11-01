1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı

Sanıkların savunmalarının alındığı duruşma, 4 Kasım Pazartesi gününe ertelendi
 01 Kasım 2019 19:43
Yazdır
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan Mehmet Noyan Orcan'ın savunması alındı.

"Örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından yargılanan ve konumu itibarıyla örgüt faaliyeti kapsamında işlenen tüm suçlardan sorumlu olduğu iddia edilen sanık Orcan, iddianamede kendisinin "Numan" kod adını kullandığı bilgisine yer verildiğini, ancak Beşiktaşlı olması nedeniyle kendisine Pascal Nouma denildiğini, bu takma adın zamanla Numan'a dönüştüğünü, herhangi bir kod adının bulunmadığını savundu.

Eşi Arzu Leman Orcan ile örgüt elebaşının talimatıyla veya eşine ailesinden kalan miras nedeniyle değil Allah rızası için evlendiğini anlatan sanık Orcan, eşiyle ahirette de buluşacaklarını söyledi.

Adnan Oktar ve çevresi ile tutuklu sanıklardan Tarkan Yavaş vasıtasıyla tanıştığını, bu grup içinde herhangi bir konumu olmadığını, kimseden talimat alıp kimseye talimat vermediğini savunan Orcan, "Fikri haklar hukuku anlamında danısmanlık hizmeti veren bir sirket yöneticisiyim. Bu nedenle hukuki bilgilerim iyidir. Rota Hukuk Bürosu'nu ben yönetmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp dışarı çıkan kişilerin ifadeleri, benim gözümde işkence altında alınmıştır. Kimseye duruşmalardaki savunmalarında ne yapacağını söylemedim. Benim söylediklerimi söylemesi için talimat vermedim. Buradaki hiç kimsenin dolandırıcılıkla ilgisi yoktur. Özkan Mamati (müşteki) dolandırıcının ta kendisidir. Ben hayatımda hiç suç işlemedim. Çekineceğim hiç bir şey yok." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, sanığa ait dijital materyal incelemesinde rastlanan "Tuğba Bozkurt ifade 5 sorular." adlı evrakta polis ifadesi soruları ve bu sorulara verilecek cevapların yazılı oldugunun tespit edildiğini söyledi. Bu sorulara verilen yanıtların, diğer sanıkların ifadeleriyle büyük oranda örtüştüğünü belirten Başkan Perk, sanığa bahse konu notla ilgili bilgisi olup olmadığını sordu.

Sanık, bu dosyanın kendisine değil, tutuklu sanıklardan avukat Ayfer Bayer'e ait olduğunu savunarak, "Tuğba Hanım'ın bir davası vardı. Ayfer Hanım ile mülakat yaptılar. Ayfer Hanım, Tuğba Hanım'ın verdiği cevapları not almış. Ayfer Hanım benim de avukatımdır. İş yerlerimiz altlı üstlü Çengelköy'de bir villadır. Bu dosya Ayfer Hanım'ın bana verdiği flash belleğe yanlışlıkla girmiş olabilir." dedi.

Dava dosyasındaki dijital materyallere dair şüpheleri olduğunu ifade ederek, bu verilerin sonradan oluşturulmuş olabileceğini öne süren sanık, hakkındaki hiçbir cinsel isnadı da kabul etmediğini, bunların iftira olduğunu savundu.

Sanık Orcan, bir müşteki avukatının "Eşinizle 30 yıldır bu gruptasınız. Bunun 25. yılında evleniyorsunuz. Evlilik tarihiniz, eşinizin ailesinin vefatından kısa bir süre sonraya denk geliyor. Eşinizle hiç HTS kaydına rastlanamamış. Ama mesela sanıklardan Ayfer Bayer ile bin 500 HTS kaydınız mevcut. Bu normal mi?" sorusu üzerine, "Benim evliliğim gerçektir. Ayfer Hanım benim çok sevdiğim bir iş arkadaşımdır." şeklinde cevap verdi.

Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine duruşma salonunda sanıkların örgüt elebaşı Oktar'ı koruma amaçlı nöbet tuttuğu sırada "Zello" isimli telsiz benzeri bir uygulama üzerinden haberleşmelerini içeren ses kayıtları dinletildi.

Savcı, bu kaydın dinlenilmesinin ardından sanığa "Normal iletişim araçları kullanmak yerine neden telsiz kullandınız? Konuşmalarda bir hiyerarşi olduğu anlaşılıyor. Ne söyleyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Sanık Mehmet Noyan Orcan soruyu "Bu kayıt anladığım kadarıyla Özkan Mamati'nin telefonundan alınmıştır. Bu şüpheli bir şey bence. Bu konuşma bir bütün mü onu da bilmiyorum. Emir talimatta Adnan Oktar'ı korumuyorduk. Ama alışveriş merkezine gidilir Adnan Bey ile. Çok arabalı olabilir. Telsizlerle konuşulur. Aplikasyondan bilgim yok. Bunların insani şeyler olduğunu düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

Mahkeme Başkanı Perk, tensip tutanağında ilk duruşmaların 1 Kasım'da sonlanacağının kararlaştırıldığını hatırlatarak, dosya kapsamı ve sanık sorgularının devam etmesi nedenleriyle sanık savunmaları tamamlanana dek yargılamanın devam etmesine karar verdiklerini açıkladı.

Bugüne yaklaşık 75 sanığın savunmasının alındığı duruşmaya, 4 Kasım Pazartesi günü devam edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
01 Kasım 2019 20:33		 Haciz için gelenlere silahla direndi
01 Kasım 2019 16:18
Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra yakalandı
01 Kasım 2019 15:59		 Yüzme havuzunda büyük panik...Onlarca çocuk hastanelik oldu
01 Kasım 2019 15:51
Belediyeye ait servis aracı devrildi: 30 yaralı
01 Kasım 2019 15:11		 Müzik dinlerken ray bakım treninin çarptığı kadın, öldü
01 Kasım 2019 15:06
4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti
01 Kasım 2019 14:58		 Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
01 Kasım 2019 14:27
Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku
01 Kasım 2019 13:45		 4 öğretim üyesini öldüren sanığa avukata hakaretten suç duyurusu
01 Kasım 2019 12:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:56 - Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildi20:52 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi20:45 - Dürüst şoförden, Google'a sitem20:33 - Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı20:26 - Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti20:19 - Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi20:12 - CHP'li büyükşehir belediye başkanları 3 konuda karar aldı20:06 - Belediye çalışanlarının işkence ettiği köpeğe vali sahip çıktı19:57 - İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti19:50 - Antalya'da FETÖ operasyonunda iki kişi yakalandı
19:43 - Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı19:36 - 'Avrupa Birliği'ne üyelik her zaman stratejik bir hedef'19:27 - OYAK'tan stratejik adım19:16 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı19:09 - 'Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok'19:00 - Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı18:47 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasına devam edildi18:45 - Bozok Üniversitesi iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
Ordu'da kadın kaymakam gönülleri fethetti
Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı
Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?
Cumhurbaşkanlığı, resmi yazışma yönetmeliğini yeniliyor!
CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil
Erdoğan: O mektubu Trump'ın masasına bırakacağım
Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 3
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
Burak Yılmaz 1
pilot kalem 1
sakallı kızlar 1
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 4
F klavye 1
SON İLANLAR
TÜVASAŞ 12 Sözleşmeli Mühendis Alacak
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 17 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sinop Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Beleidyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam