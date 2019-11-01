Antalya'da FETÖ operasyonunda iki kişi yakalandı
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı
|01 Kasım 2019 19:50
|Yazdır
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan iki kişinin hücre evinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Adresi tespit edilen eve düzenlenen operasyonda görevinden uzaklaştırılan bir başkomiser ile öğretmen gözaltına aldı.
Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada iki cep telefonu, bilgisayar ve sim kartlar ele geçirildi.
Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 20:52
|Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 20:19
|Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
01 Kasım 2019 19:16
|Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı
01 Kasım 2019 19:00
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasına devam edildi
01 Kasım 2019 18:47
|Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat
01 Kasım 2019 17:46
|Kars'taki FETÖ'nün darbe girişimi sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı
01 Kasım 2019 17:29
|Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
01 Kasım 2019 15:48
|SAGİAD üyesi ve çalışanı 19 kişiye FETÖ'den hapis istendi
01 Kasım 2019 15:40
|HDP'li eski belediye başkanlarına PKK gözaltısı
01 Kasım 2019 15:17