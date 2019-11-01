Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti
|01 Kasım 2019 20:26
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İçişleri Bakanlığının, kamu ve özel araçlarda 'çakar' olarak adlandırılan ışıklı uyarı sistemlerinin yetkisiz kullanımının kısıtladığına yönelik başlatmış olduğu uygulama akşam saatlerinde de devam etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığının, kamu ve özel araçlarda 'çakar' olarak adlandırılan ışıklı uyarı sistemlerinin yetkisiz kullanımının kısıtladığına yönelik başlatmış olduğu uygulama akşam saatlerinde de devam etti. Bakırköy Merter'de çakar olarak tabir edilen ışıklı sistemi olan araç sürücülerini durduran ekipler, bunları yetkisiz kullanan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Öte yandan, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere de para cezası kesildi. Uygulama, kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.
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