Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutukluma
|01 Kasım 2019 21:38
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Gaziantep'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi hakim karşısına çıkartılan 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan, 2 aktif öğretmen ve 1 ev hanımı eş zamanlı operasyonla gözaltına alınarak, Artvin Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edildi.
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