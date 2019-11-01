Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
|01 Kasım 2019 21:44
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Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri 'gri' listesinde yer alan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi'ne bağlı Sugözü mezrası kırsalında 31 Ekim 2019 tarihinde Kıran-Şehit GK Abdullah Baydu operasyonu başlatıldı. İcra edilen operasyonda; birisi " terörden arananlar listesinde" gri kod olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca operasyon esnasında 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
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