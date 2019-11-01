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Türkiye, 2023'te 65 milyar dolar turizm geliri bekliyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin 2023 yılında 65 milyar dolar yıllık turizm geliri hedeflediğini bildirdi.
 01 Kasım 2019 21:56
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Türkiye, 2023'te 65 milyar dolar turizm geliri bekliyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin 2023 yılında 65 milyar dolar yıllık turizm geliri hedeflediğini bildirdi.

Alpaslan, Tokat'ta 700 yıllık tarihe sahip Yazmacılar Hanı'ndaki butik otelin açılışını yaptı.

Tarihi hanı gezen Alpaslan, Tokat'ın tarihi yapısını turizm potansiyeline dönüştürmek için çalışacaklarını söyledi.

Geçen aylarda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulduğunu hatırlatan Alpaslan, "Bu ajansın temel görevi, turizm sektöründen toplanan kaynaklar ve fonlarla ülkemizin kültür ve turizm değerlerini dünyaya çok iyi tanıtmak. Böylelikle ülkemize gelecek ziyaretçilerin sayısını daha da arttırmaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kültür ve turizm alanı stratejik sektör ilan edildi." diye konuştu.

Türkiye'nin kültür ve turizm sektöründen daha fazla pay alması ve kazanç sağlaması için adeta bir seferberlik ilan edildiğine dikkat çeken Alpaslan, şöyle devam etti.

"Turizm sektörünün stratejik hale gelmesi, ülkemizin tüm bakanlıkları ve diğer kurumlarının turizm imkanlarını bir an önce hayata geçirmek ve bunu tanıtmak anlamında tüm kurumların destek olması anlamına geliyor. Bir yıllık bu süreçte diğer bakanlıklarımızdan bu desteği fazlasıyla görüyoruz. Dolayısıyla ülkemizin turizm hedefleri oldukça büyük. 2019 yılı itibarıyla 35 milyar dolar turizm geliri hedefledik. 9 aylık dönem bu gelirin gerçekleşeceğini gösteriyor. 2023 yılında yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında bu geliri 65 milyar dolara yükselteceğiz. Bu da başta cari açığımız olmak üzere ülkemizin birçok sorunun çözülmesi anlamına geliyor. İş, kazanç, refah anlamına geliyor. Bundan tüm Türkiye'nin ve tüm vatandaşlarımızın gerekli payı alması anlamına geliyor. İnşallah Tokat da turizmin gelişmesiyle birlikte fazlasıyla önümüzdeki yıllardaki hakkını alacaktır."

Alpaslan, Tokat'ın tarihi ve kültür mirasının çok büyük turizm potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından butik otelin açılışı yapıldı.

Açılışa Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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