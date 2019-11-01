1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde

AK Parti Ankara İl Başkanlığının Afyonkarahisar'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak" dedi.
 01 Kasım 2019 22:27
Yazdır
Erdoğan: 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde

AK Parti Ankara İl Başkanlığının Afyonkarahisar'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak" dedi.

Afyonkarahisar'da termal bir otelde AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' başladı. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Ankara İl Teşkilatı, ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ankara İl Başkanı Özcan, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Teşkilat mensupları telefondan seslenen Erdoğan, teşkilata uyarılarda bulunarak, çatlak seslere ve safsataların kendilerini yılgınlık vermemesini söyledi. Erdoğan teşkilat mensuplarına şöyle seslenerek şu ifadelere yer verdi:

"Çok anlamlı süreçte bu kampı gerçekleştiriyor olmanız, bir tarafta Barış Pınarı Harekatı devam ederken sizlerde orada inanıyorum ki ülkemizin barışına etkin, inşallah kalkınmasındaki yeni hamlelere adımların atıldığı bir dönemde böyle bir kampın çok çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde kongrelerimiz var. Bir taraftan ilçe bir taraftan il kongrelerimizi ve ardından büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Büyük kongreye giderken bu yolda özellikle hep söyledim; Ömerleri bulacağız. Kararlarımız noktasında çok hassas davranacağız. Özellikle kadın ve gençlik kollarımızla da çok güçlü çıkışlar yapmak suretiyle inşallah kongrelerin ardından 2023'e farklı bir şekilde gitmiş olacağız. Hiç bir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider. Ama işin aslı burada kalır. 7 düvel AK Partiye karşı bir gayretin içerisinde ama bizi asla koparamayacak. İnşallah bu gövdenin kökleri çok çok sağlam. Bu sağlam köklerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gayretlerinizi aynı şekilde bir çok ilde danışma meclislerimiz, ilçe danışma meclislerimiz ve İstanbul'da ilçe danışma meclislerimiz var. Bu teşkilatın nasıl oturduğunu gösteriyor. Nasıl bir sağlam zemin üzerinde olduğunu gösteriyor. İnşallah böylece güçlenerek kongrelerden çıkacak. Güçlü bir ülke olarak hazırlanacağız. Barış Pınarı harekatı dünyada sembolleşmiştir. Dünya ülkemiz şuanda barış pınarında kendisini ispat etmiştir. Burada bütün terör örgütlerine yönelik toplu bir mücadele verdiğimiz ortaya konulmuştur. Bu partiyi millet kurdu. Özellikle sizleri tebrik ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Kasım 2019 01:17		 Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
02 Kasım 2019 01:15
2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
02 Kasım 2019 01:11		 2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
02 Kasım 2019 00:03
Yeni vergi düzenlemesi komisyonda kabul edildi
01 Kasım 2019 23:09		 Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler
01 Kasım 2019 22:55
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Çorlu'da
01 Kasım 2019 22:14		 BMMYK, Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuracak
01 Kasım 2019 21:49
İstanbul'un 39 ilçesinde helikopter destekli 'huzur uygulaması'
01 Kasım 2019 21:20		 CHP'li büyükşehir belediye başkanları 3 konuda karar aldı
01 Kasım 2019 20:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:17 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik01:15 - Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği01:11 - 2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı00:45 - Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon oynadı00:23 - Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Durağan'a revize etti00:18 - Sertifika eğitimleri, UZEM/SEM yoluyla yapılabilir mi?00:03 - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak00:03 - 2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:22 - HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi23:12 - Ordu'da hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı
23:09 - Yeni vergi düzenlemesi komisyonda kabul edildi23:09 - Köpeğe işkence iddiasıyla 3 personel açığa alındı23:04 - Hac ön kayıtlarının tarihi belli oldu22:55 - Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler22:46 - Sağanak vurdu: Ulaşıma kapandı22:27 - Erdoğan: 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde22:14 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Çorlu'da21:56 - Türkiye, 2023'te 65 milyar dolar turizm geliri bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Durağan'a revize etti
Sertifika eğitimleri, UZEM/SEM yoluyla yapılabilir mi?
2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon oynadı
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 6
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 4
şu an çalan şarkı 4
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 4
F klavye 1
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
pilot kalem 1
ağız kokusu 1
SON İLANLAR
TÜVASAŞ 12 Sözleşmeli Mühendis Alacak
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 17 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sinop Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Beleidyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam