Hac ön kayıtlarının tarihi belli oldu
Diyanet İşleri Başkanlığından, ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatlarını 11 Kasım-13 Aralık'ta yapabileceği bildirildi.
|01 Kasım 2019 23:04
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde 2020 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi.
Buna göre, hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 11 Kasım 2019'da başlayacak.
2020'de ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınacak. Ön kayıtlar, 11 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacak.
2020 yılı hac kurası, 9 Ocak 2020'de çekilecek.
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