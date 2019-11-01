Ordu'da hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı
|01 Kasım 2019 23:12
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medyada bugün hayvan barınaklarıyla ilgili yayımlanan görüntülerin kendisini son derece üzdüğünü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Güler, Ordu'daki hayvan barınaklarının durumuyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntüye ilişkin makamında açıklamada bulundu.
"Sosyal medyada bugün yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Bununla ilgili bir soruşturmayı hemen başlattım" ifadesini kullanan Güler, "Burada kusuru, ihmali ve hatası olanlardan kesinlikle hesabını soracağız. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca yatırımlarımızı da bitirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın." dedi.
Bu işin bir şov meselesi değil, bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan Güler, "Biz şehirleri de canlılarla sokak hayvanlarıyla birlikte paylaşarak yaşıyoruz. Burada ihmali olanlardan hemen hesabını sormak üzere çalışmaları da başlattım." diye konuştu.
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