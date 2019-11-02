1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları.
 02 Kasım 2019 00:03
Yazdır
2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak.

(Batman/13.45/17.30/18.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uşak Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Özel Kanyon Koleji Dr. Asım Taşer Spor Kompleksi ve Ortaokulu açılışına katılacak. Kurtulmuş, Korel Hotel'de düzenlenecek AK Parti Afyonkarahisar Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Uşak/11.30/13.00/Afyonkarahisar/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İYİ Parti İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu'na katılacak.

(İstanbul/19.00)

EKONOMİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.

(Denizli/11:30)

3- Milli haberleşme uydusu Türksat 6A paneli, ATO Congresium, Angora A salonunda gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.00)

4- Ticaret Bakanlığı tarafından ekim ayı Dış Ticaret Veri Bülteni yayımlanacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tayland'da 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Bangkok)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.

(İstanbul/12.00)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Kasım 2019 01:17		 Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
02 Kasım 2019 01:15
2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
02 Kasım 2019 01:11		 Yeni vergi düzenlemesi komisyonda kabul edildi
01 Kasım 2019 23:09
Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler
01 Kasım 2019 22:55		 Erdoğan: 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde
01 Kasım 2019 22:27
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Çorlu'da
01 Kasım 2019 22:14		 BMMYK, Türkiye'nin 'güvenli bölge' teklifini incelemek için ekip kuracak
01 Kasım 2019 21:49
İstanbul'un 39 ilçesinde helikopter destekli 'huzur uygulaması'
01 Kasım 2019 21:20		 CHP'li büyükşehir belediye başkanları 3 konuda karar aldı
01 Kasım 2019 20:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:17 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik01:15 - Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği01:11 - 2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı00:45 - Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon oynadı00:23 - Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Durağan'a revize etti00:18 - Sertifika eğitimleri, UZEM/SEM yoluyla yapılabilir mi?00:03 - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak00:03 - 2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları23:22 - HDP'li eski milletvekili Zeydan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi23:12 - Ordu'da hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı
23:09 - Yeni vergi düzenlemesi komisyonda kabul edildi23:09 - Köpeğe işkence iddiasıyla 3 personel açığa alındı23:04 - Hac ön kayıtlarının tarihi belli oldu22:55 - Kurtulmuş: Ermeni soykırımı hadsizliği içerisine girenler, Kızılderililerin hesabını versinler22:46 - Sağanak vurdu: Ulaşıma kapandı22:27 - Erdoğan: 7 düvel AK Parti'ye karşı bir gayretin içerisinde22:14 - TBMM Başkanı Mustafa Şentop Çorlu'da21:56 - Türkiye, 2023'te 65 milyar dolar turizm geliri bekliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Durağan'a revize etti
Sertifika eğitimleri, UZEM/SEM yoluyla yapılabilir mi?
2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Zigana'da kar yağdı, vatandaşlar kar topu ve horon oynadı
Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 3
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
pilot kalem 1
çok güzel hareketler bunlar 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 4
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
Abbiiee 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 4
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam