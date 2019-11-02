2 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
|02 Kasım 2019 00:03
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1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşları ile buluşma programına katılacak.
(Batman/13.45/17.30/18.30)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uşak Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Uşak İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve Özel Kanyon Koleji Dr. Asım Taşer Spor Kompleksi ve Ortaokulu açılışına katılacak. Kurtulmuş, Korel Hotel'de düzenlenecek AK Parti Afyonkarahisar Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.
(Uşak/11.30/13.00/Afyonkarahisar/16.00)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen İYİ Parti İkinci Yıl Kutlama Resepsiyonu'na katılacak.
(İstanbul/19.00)
EKONOMİ
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Colossae Termal Otel'de, ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak.
(Denizli/11:30)
3- Milli haberleşme uydusu Türksat 6A paneli, ATO Congresium, Angora A salonunda gerçekleştirilecek.
(Ankara/10.00)
4- Ticaret Bakanlığı tarafından ekim ayı Dış Ticaret Veri Bülteni yayımlanacak.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tayland'da 35. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi düzenlenecek.
(Bangkok)
2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Ankara)
3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
(Bağdat)
4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.
(Beyrut)
GÜNCEL
1- "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak.
(İstanbul/12.00)
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