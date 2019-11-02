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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Durağan'a revize etti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti.
 02 Kasım 2019 00:23
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Fitch, Türkiye'nin kredi notunu Durağan'a revize etti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti.

Anadolu Ajansı
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