2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
|02 Kasım 2019 01:11
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2 Kasım 2019 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30936
ATAMA KARARLARI
Rekabet Kurulu Başkanlığına ve ikinci Başkanlığına, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı;
- Bilecik II Milli Eğitim Müdürü Güsamettin ERDOĞAN,
- Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut BAYRAM,
- Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN,
- Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin TURAN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
1 Kasım 2019
Karar: 2019/370
Milli Eğitim Bakanlığı;
- Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU,
- Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan CİRİT,
- Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ,
- İğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakan GÖNEN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
1 Kasım 2019
Karar: 2019/371
Milli Eğitim Bakanlığı;
- Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz BAHÇACIOĞLU,
- Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail YAPICIER,
- Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın ALBAK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
1 Kasım 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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