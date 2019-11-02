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2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı.
 02 Kasım 2019 01:11
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2 Kasım 2019 tarihli atama kararı yayımlandı

2 Kasım 2019 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30936

ATAMA KARARLARI

Rekabet Kurulu Başkanlığına ve ikinci Başkanlığına, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Bilecik II Milli Eğitim Müdürü Güsamettin ERDOĞAN,

- Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut BAYRAM,

- Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN,

- Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin TURAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

1 Kasım 2019

Karar: 2019/370

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU,

- Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan CİRİT,

- Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ,

- İğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakan GÖNEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

1 Kasım 2019

Karar: 2019/371

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cengiz BAHÇACIOĞLU,

- Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail YAPICIER,

- Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aydın ALBAK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

1 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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