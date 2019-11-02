Rekabet Kuruluna yeni başkan ataması
|02 Kasım 2019 06:29
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Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, Rekabet Kurulu Başkanlığına, SPK üyesi olarak görev yapan Birol Küle atandı
İşte Resmi Gazetede yayımlanan kararname:
2 Kasım 2019 - Sayı : 30936- Resmi Gazete
ATAMA KARARLARI
Rekabet Kurulu Başkanlığına ve ikinci Başkanlığına, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.
Birol Küle- Başkan
Arslan Narin- İkinci Başkan
BİROL KÜLE KİMDİR?
Birol Küle 2010-2012 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF)
çalıştı.
Küle, TMSF'de Ticari ve İktisadi Bütünlükler İhale Komisyonu Başkanlığı, kurum tarafından yönetimi ve denetimi devralınmış 52 adet şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tahsilat Daire Başkanlığı yapmıştı.
Küle 2012'den bu yana Kurul üyeliği görevinde bulunuyor. Küle, 2018 yılında SPK üyeliğine atanmışyı.
ARSLAN NARİN KİMDİR?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan yardımcılığı görevini yürüten Narin, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından aday gösterilen Arslan Narin, 2015 yılında Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına atanmıştı.
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