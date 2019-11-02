Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı

İBB Ekrem İmamoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un Boğaziçi'ndeki imar konusu ile ilgili yaptığı, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu, "Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum. Gölge belediye çalışması var." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklama yapmış ve İBB'nin yetkisinin elinden alınmadığını, İBB'nin zaten imar yetkisinin bulunmadığını söylemişti.

Bu sözlerin ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ""Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum. Gölge belediye çalışması var. Bu 16 milyon insanın huzurunda hazırlanan kanun tasarısını tümüyle itibarsız kılar. Tümüyle mesnetsiz kılar. Toplumun maneviyatında, vicdanında tümüyle geçersiz kılar." dedi.