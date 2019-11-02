İsrail, Whatsapp ile 20 ülke liderini izlemiş

İsrailli siber istihbarat şirketi NSO Group'un Whatsapp skandalı derinleşmeye devam ediyor.

Reuters'in konuyla ilgili bilgi sahibi Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde NSO'nun oluşturduğu Pegasus adlı yazılımla hacklediği Whatsapp sosyal iletişim ağı uygulamasında, ABD'nin müttefiki olan beş kıtada en az 20 ülkenin hükümet yetkililerinin cep telefonlarının hedeflendiğini belirtti. İsrailli siber istihbarat kuruluşunun Whatsapp üzerinden casusluk girişiminin, son ortaya çıkan bilgilerle daha geniş siyasi ve diplomatik sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Hedef alınan ülkeler arasında Meksika, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerin de bulunduğu belirtildi.

BİRİM 8200

NSO'nun siber casusluk faaliyetleri ile birçok devleti hedef aldığının ortaya çıkması İsrail hükümetinde paniğe sebep oldu. İsrail'de mevcut koalisyonun üyelerinden Bakan Zeev Elkin bir açıklamayla, NSO'nun İsrail devleti ile herhangibir ilgisi olmadığını savundu. Elkin, NSO'nun "özel bir şirket" olduğunu belirtti. Ne var ki NSO'da, İsrail ordusunun özel siber güvenlik yapısı Birim 8200'de çalışmış onlarca uzmanı istihdam ettiği biliniyor. NSO, ürettiği siber casusluk yazılırımlarını başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Suudi Arabistan gibi ülkelere de sattığı ortaya çıkmıştı.

WhatsApp dava açtı

Sosyal iletişim ağı WhatsApp'ın İsrailli siber gözetim firması NSO Group'a, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığı gerekçesiyle dava açtığı belirtilmişti. WhatsApp'ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, siber istihbarat şirketi NSA Group'un WhatsApp uygulaması üzerinden 29 Nisan - 10 Mayıs 2019 arasında 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediği öne sürülmüştü.