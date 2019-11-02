1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Plastik poşet yüzde 80 azaldı

Plastik poşet kullanımını ücretlendirme uygulaması birinci yılını doldururken, kişi başı tüketim oranı yüzde 80 civarında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım miktarı da 10 poşete kadar düştü.
 02 Kasım 2019 06:41
Yazdır
Plastik poşet yüzde 80 azaldı

Ocak başında bir yılını dolduracak olan ücretli poşet uygulaması meyvelerini verdi. Türkiye genelinde plastik poşet tüketimi, yaklaşık yüzde 80 civarında azaldı. Aylık yaklaşık 35 adet olan kişi başı kullanım miktarı da yaklaşık 10 poşete kadar düştü. Bu da yıllık ortalama 440 olan poşet kullanım miktarının 120 adete gerilediği anlamına geliyor.

GERİ KAZANIM PAYI ÇEVREYE GİDECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu yılın başından itibaren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince, satış noktalarında plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmesi uygulamasına başladı. Uygulama bir yılına yaklaşırken Türkiye'de plastik poşet kullanımında önemli bir gerilime sağlandı. Plastik kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan uygulamayla çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli yönetilmesi hedefleniyor.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasında gelişen süreç ve gelinen nokta itibariyle gerek satış noktaları gerekse de vatandaşlar açısından belirli bir bilgi ve farkındalık seviyesi oluştu. Ayrıca, tüketicinin 25 kuruşa aldığı her poşetin 15 kuruşu 'geri kazanım katılım payı' olarak bakanlık merkez saymanlık müdürlüğü hesabına yatırılacak. Toplanacak kaynak çevre projelerinin desteklenmesinde kullanılacak.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fitch, 7 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu Durağan'a çıkardı
02 Kasım 2019 06:23		 Türkiye, 2023'te 65 milyar dolar turizm geliri bekliyor
01 Kasım 2019 21:56
Gün ortası döviz fiyatları
01 Kasım 2019 12:04		 Belediyelere 'Reyting Sistemi' geliyor
01 Kasım 2019 11:40
Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un
01 Kasım 2019 10:39		 Güne başlarken döviz fiyatları
01 Kasım 2019 09:48
KİT'lerde, bir memurun işverene maliyeti 7.715 lira oldu
31 Ekim 2019 23:15		 TKDK modern tarım ve hayvancılığa öncülük ediyor
31 Ekim 2019 22:10
Otellerde doluluk ve fiyat artışı devam etti
31 Ekim 2019 22:00		 'Faiz indirimine özel bankalar ayak sürüyor'
31 Ekim 2019 21:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
7 il milli eğitim müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
Ömür boyu nafaka sona eriyor
Fitch, 7 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu Durağan'a çıkardı
Gazeteci Ali Ekber Ektürk'ün Diyanet alerjisi
Sertifika eğitimleri, UZEM/SEM yoluyla yapılabilir mi?
Rekabet Kuruluna yeni başkan ataması
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı
O teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ağız kokusu 1
sakallı kızlar 1
Abbiiee 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 4
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 4
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 6
pilot kalem 1
Peugeot ve Fiat Birleşti,Dünyanın 4.Otomotiv Devi Doğdu 3
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam