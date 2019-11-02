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Gazeteci Ali Ekber Ektürk'ün Diyanet alerjisi

Gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün, cam, minare ve Diyanet alerjisi devam ediyor
 02 Kasım 2019 07:25
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Gazeteci Ali Ekber Ektürk'ün Diyanet alerjisi

Sözcü Gazetesi Muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün, cami, minare, Diyanet alerjisi devam ediyor.

Türkiye'deki tüm Devlet kurumları personelini yurt dışına göndermesine rağmen, Ali Ekber Ertürk adlı muhabir, sanki yeni bir şeymiş gibi "Diyanet ABD'ye gidip görgüsünü artıracak!" başlığıyla haber yaptı.

Haberde "Amerika, Ermeni soykırım tasarısını kabul ederken, Diyanet, 2020'de uzmanlarını 'Bilgileri artsın' diye yurt dışına gönderecek. Diyanet'in yeni yılda masraflı pek çok gezi planı daha ortaya çıktı..." ifadelerine yer verdi.

Oysaki, 657 sayılı Kanun ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, devlet memurları, kurumlarınca yurtdışına gönderilebilmektedir. Yeni olmayan bu uygulama, 1960 yılından bu yana devam etmektedir.

Ali Ekber Ertürk, daha önce de "Turizm Reklamında Cami Var Baklava Var Ama Deniz Yok" haber yapmıştı. Oysaki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Haftası nedeniyle hazırladığı kamu spotunda, 45 saniyelik tanıtım filminde, iddiaların aksine cami ve baklava görüntüleri ile birlikte Türkiye'nin denizlerinin ve deniz turizmini sembolize eden görüntülerin de videoda yer aldığı görülmüştü.

Muhabir Ertürk, 2019 yılı Ekim ayında da, TCDD'nin mezbaha personelini Daire Başkanı yaptığını iddia etmişti. Ancak TCDD'nin yayımladığı CV'de, Daire Başkanlığına atanan personelin 8 yıl boyunca İstanbul'daki bütün metro hatlarının istasyon ve tren trafiğinden sorumlu İşletme Müdürlüğü görevini yaptığı, metrobüs hatlarında yaptığı verimlilik çalışmasıyla 2017 yılında Uluslararası Stevie Gümüş Ödülü aldığını ortaya çıkmıştı.

Memurlar.Net - Özel

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