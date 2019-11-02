Bazı bölgelerde sıcaklık azalacak - Haritalı
|02 Kasım 2019 07:51
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ilk saatlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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