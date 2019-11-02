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Sanayici istihdama yüklendi

İSO PMI, ekimde 49,0 seviyesinde gerçekleşerek Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret etti. Ekimde bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam düzeyini artırmaya da devam etti. Üst üste iki ay büyüyen istihdamla, 2018 yılı başından bu yana ilk kez arka arkaya artış gerçekleşti
 02 Kasım 2019 08:16
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Sanayici istihdama yüklendi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Ekim 2019 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, eylülde 50,0 düzeyinde gerçekleşen Türkiye İmalat PMI ekimde 49,0 seviyesinde gerçekleşti ve Türk imalat sektöründe hafif bir ivme kaybına işaret etti. Yeni siparişler ekimde yavaşlama kaydederek eylülde gözlenen büyümeyi tersine çevirdi. Anket katılımcıları hem iç piyasada hem de ihracat pazarlarında talep zayıflığı olduğunu belirtti. Firmalar, talep koşullarındaki zorluklara üretimi hafif azaltarak cevap verdi. Ekimdeki bazı zayıflık belirtilerine rağmen firmalar istihdam düzeyini artırmaya devam etti. İstihdam üst üste ikinci ay büyüme kaydetti ve böylece çalışan sayılarında 2018 başlarından beri ilk kez arka arkaya artış gerçekleşti. Türk lirasındaki zayıflık ve elektrik fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak girdi maliyetleri artmaya devam etti.

Buna rağmen girdi fiyatları enflasyonu yılın son çeyreğinin başında görece düşük düzeyde kaldı. Bu durum, firmalara, satışları teşvik etme çabalarının bir parçası olarak, üst üste ikinci ay nihai ürün fiyatlarını azaltma olanağı sağladı. Bununla birlikte, fiyatlardaki düşüş eylül ayına kıyasla hız kesti ve oldukça ılımlı düzeyde kaydedildi. Ekim ayında satın alma faaliyetlerinde hafif bir yavaşlama gözlenirken hem girdi hem de nihai ürün stoklarında azalma kaydedildi. IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları söyledi: "PMI verilerinde yakın zamanda görülen yükseliş eğilimi ekim ayında duraklarken, bu durum Türk imalat sektöründe zorlu piyasa koşullarının sürdüğüne işaret etti. Öte yandan, genel durum geçen yılın bu zamanlarından beri net bir şekilde iyileşme kaydetti ve firmaların istihdam artışını devam ettirecek düzeyde ekonomik görünüme güvendikleri gözlendi."

2018'DEN BERİ EN YÜKSEK HIZ

Eylülde 51,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da ekimde üst üste ikinci ay olmak üzere eşik değer 50,0'nin üzerinde gerçekleşti ve sektörün faaliyet koşullarının daha da iyileştiğine işaret etti. PMI ekimde 53,6'ya yükselirken, sektördeki iyileşme Şubat 2018'den beri gözlenen en yüksek hızda gerçekleşti. Müşteri talebinin güçlenmesine bağlı olarak yeni siparişler ekimde üst üste üçüncü ay artış kaydetti. Ayrıca yeni işlerdeki belirgin büyüme son 20 ayın yüksek hızında gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de büyüme gösterdi ancak artış hızı toplam yeni siparişlerdekine göre daha düşük seviyede ölçüldü. Yeni siparişlerdeki artış, imalatçıları istihdam düzeyini artırmaya teşvik etti.

DÜŞÜŞ TRENDİ SONA ERDİ

İstihdam artışı, Aralık 2011'den beri en yüksek hızda olmanın yanı sıra, anketin başladığı Ocak 2006'dan beri kaydedilen en yüksek oranlardan birinde gerçekleşti. Artan kapasite, üretimde de güçlü bir artışı destekledi ve üretim son 4 ayda üçüncü kez büyüme kaydetti. Üretim gereksinimlerindeki artışla birlikte imalatçıların satın alma faaliyetleri güçlü bir hızda ve üst üste ikinci ay artış gösterdi. Girdi alımları genel olarak yatay seyretti ve böylece 20 aylık düşüş trendini sona erdirdi. Girdi maliyetleri enflasyonu üst üste beşinci ay gerileyerek Ocak 2015'ten beri en düşük oranda gerçekleşti ve seri ortalamasının daha da altına düştü. Maliyet baskılarının görece azalması, firmaların satışlarını desteklemek için nihai ürün fiyatlarında indirim yapmalarına olanak sağladı ve böylece fiyatlar üst üste ikinci ay düşüş kaydetti.

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