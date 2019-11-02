Çakar lamba yasağına uymayana ceza yağdı

Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanımına ilişkin düzenleme dün itibari ile yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemenin başlamasıyla birlikte polis birçok noktada denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, araçlarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda, polislerin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi. Denetimler sırasında yetkisiz çakar lamba takan araçlara 1002 TL, sürücü araç sahibi değilse araç sahibine de 1002 TL olmak üzere toplam 2004 lira para cezası kesildi.

Yaka kamerası sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanan sorunlar, iddiaların ve şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanırken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip ediliyor.

Denetimlerde İran Başkonsolosluğu'na ait araçta yetkisiz çakar lamba bulundurulmasından dolayı konsolos aracına 2004 TL ceza kesildi.

CEZA ORANI YÜZDE 287 ARTTI

Yıllardır tartışılan 'çakar lambalı' araçlara ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle trafikte yeni dönem başladı. Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanımı, 1 Kasım'dan itibaren artık yasak.

Yeni düzenlemeyle sınırlama getirilen araçlara ilişkin denetimler son günlerde artırılmıştı. Buna göre, yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre söz konusu araçlarda yüzde 58'lik azalma yaşanmıştı. Bu gerilemede 108 TL olan ceza miktarının yüzde 287 oranında artışla 1002 TL'ye çıkarılmasının da etkisi oldu.