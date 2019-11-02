1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çakar lamba yasağına uymayana ceza yağdı

Çakar lamba düzenlemesi yürürlüğe girdi. Polis, yetkisiz çakar lamba takan araçlara 1002, sürücü araç sahibi değilse araç sahibine de 1002 TL olmak üzere toplam 2004 lira para cezası kesti
 02 Kasım 2019 08:25
Yazdır
Çakar lamba yasağına uymayana ceza yağdı

Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanımına ilişkin düzenleme dün itibari ile yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemenin başlamasıyla birlikte polis birçok noktada denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, araçlarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalarda, polislerin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi. Denetimler sırasında yetkisiz çakar lamba takan araçlara 1002 TL, sürücü araç sahibi değilse araç sahibine de 1002 TL olmak üzere toplam 2004 lira para cezası kesildi.

Yaka kamerası sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanan sorunlar, iddiaların ve şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanırken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip ediliyor.

Denetimlerde İran Başkonsolosluğu'na ait araçta yetkisiz çakar lamba bulundurulmasından dolayı konsolos aracına 2004 TL ceza kesildi.

CEZA ORANI YÜZDE 287 ARTTI

Yıllardır tartışılan 'çakar lambalı' araçlara ilişkin yapılan yeni düzenlemeyle trafikte yeni dönem başladı. Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanımı, 1 Kasım'dan itibaren artık yasak.

Yeni düzenlemeyle sınırlama getirilen araçlara ilişkin denetimler son günlerde artırılmıştı. Buna göre, yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre söz konusu araçlarda yüzde 58'lik azalma yaşanmıştı. Bu gerilemede 108 TL olan ceza miktarının yüzde 287 oranında artışla 1002 TL'ye çıkarılmasının da etkisi oldu.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı
02 Kasım 2019 12:13		 Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı
02 Kasım 2019 11:20
Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi
02 Kasım 2019 09:45		 Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti
01 Kasım 2019 20:26
İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti
01 Kasım 2019 19:57		 Bozok Üniversitesi iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti
01 Kasım 2019 18:45
Keşfettiği sümbül türlerine annesi, oğlu ve yeğeninin adını verdi
01 Kasım 2019 18:39		 THY'den "Boeing 737-NG" açıklaması
01 Kasım 2019 18:15
Arabanın kaputunda sürüklenen polise ödül
01 Kasım 2019 18:03		 HURSAD'da da hac organizasyonu soruşturması
01 Kasım 2019 17:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - MEB'den, 1709 şube müdürü ataması için yeni duyuru12:46 - Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!12:41 - Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi12:37 - WhatsApp uygulamasına karşı yerli ve milli ürün önerisi12:29 - FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırmışlar12:28 - TBMM'deki sandalye dağılımında son durum12:25 - Beyoğlu'nda yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti12:15 - Bakan Pekcan ithalat rakamlarını açıkladı12:13 - Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı12:12 - Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi
11:59 - TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta11:20 - Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı11:16 - Köpekler, eşiyle sahilde gezen profesöre saldırdı11:03 - Şehit babasının evine saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı10:58 - YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti10:46 - Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı10:36 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu su dolu pet şişeyi silah saymadı10:34 - YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
Ömür boyu nafaka sona eriyor
7 il milli eğitim müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı
Gazeteci Ali Ekber Ektürk'ün Diyanet alerjisi
Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı
O teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu
YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abbiiee 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 2
çok güzel hareketler bunlar 1
F klavye 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 2
pilot kalem 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 4
sakallı kızlar 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam