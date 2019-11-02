Washington kulisi... Yaptırım tasarısı Senato'dan geçmez
|02 Kasım 2019 09:00
|Yazdır
AKŞAM'ın hem Beyaz Saray'a hem de bazı kıdemli Cumhuriyetçi Senatörlere yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Başkan Trump; Demokratlar'ın hedefinin Türkiye değil kendisi olduğunu düşünüyor. Tasarı, Demokratlar'ın çoğunluk olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçti ama Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Güçlü senatörler, Trump'ın elini zayıflatmayacak.
Kaynaklar, AKŞAM'ın "Tasarıya Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler de destek verdi. Cumhuriyetçi temsilciler Başkan Trump'ı neden hedef aldı" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Yasa tasarısı her türlü geçecekti çünkü Temsilciler Meclisi'nde üstünlük Demokratlar'da. Eğer Cumhuriyetçiler hem Meclis'te hem de Senato'da karşı çıksaydı, seçmenlerine bunu açıklayamazlardı ve oy kaybederlerdi. Şimdi Senato'da güçlü gerekçelerle reddedebilirler."
Kaynaklar, Demokratlar'ın Trump-Erdoğan ilişkisini baltalamaya çalışarak iki lidere de zarar vermek istediğini kaydetti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kardeşi Greg Pence'in Temsilciler Meclisi'nde hem sözde Ermeni Soykırımı hem de Türkiye'ye yaptırım tasarılarına 'ret' oyu vermesi de Beyaz Saray'ın tavrı olarak yorumlandı.
YAVUZ ATALAY
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TBMM'deki sandalye dağılımında son durum
02 Kasım 2019 12:28
|Erdoğan: İşçilere sendika ayrımı yapmayın
02 Kasım 2019 09:59
|ABD'nin skandal terör raporu: Fetullah Gülen için 'sürgünde din adamı'
02 Kasım 2019 08:50
|Güvenli bölge oluştu, 100 bin Suriyeli döndü
02 Kasım 2019 08:36
|O teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu
02 Kasım 2019 07:39
|Ömür boyu nafaka sona eriyor
02 Kasım 2019 07:36
|Dünyanın güç haritası değişiyor
02 Kasım 2019 07:30
|Gazeteci Ali Ekber Ektürk'ün Diyanet alerjisi
02 Kasım 2019 07:25
|İsrail, Whatsapp ile 20 ülke liderini izlemiş
02 Kasım 2019 07:08
|Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
02 Kasım 2019 07:05