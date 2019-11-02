Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı

Yeniasır gazetesinden İhsan Karataş'ın haberine göre, Aydın'da Çiftlik Bank benzeri ilginç bir dolandırıcılık olayı gerçekleşti. Adana'dan Aydın'a gelen Safiye Gökçe Y. tanıştığı kişilere Bitcoin borsasında para kazandırma vaadinde bulundu. Müşterilerine ilk etapta yüzde 15-20 arasında kar payı dağıtan Y., bu şekilde ağına onlarca kişiyi düşürdü. Aralarında doktor, akademisyen, polis ve adliye çalışanlarının da olduğu 20 kişiden para toplayan Y., topladığı yaklaşık 5 milyon lira ile sırra kadem bastı.

TÜM BİRİKİMİNİ VERMİŞ

Arabasını satıp, adına kalan miras ve tüm birikimi olan 1 milyon 385 bin lirasını kadın dolandırıcıya kaptıran M.S, savcılığa başvurup Y.'nin yakalanmasını istedi. Y.'nin daha önce Denizli'de aynı yöntemle vatandaşları dolandırdığı, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik suçlarından sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Kolay yoldan para kazanmak için Safiye Gökçen Y.'yi inanan ve tüm birikimlerini kaptıran mağdurlar, Facebook'ta da bir sayfa açtılar.