Erdoğan: İşçilere sendika ayrımı yapmayın
|02 Kasım 2019 09:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Genel Merkez'de partisinin büyükşehir ve il belediye başkanları ile yaptığı toplantıda belediyelerin borçları ve işten çıkarmalar gündeme geldi.
Edinilen bilgilere göre, eski belediyecilik tecrübelerini başkanlarla paylaşan Erdoğan "Belediye başkanlığından gelme bir siyasetçi olarak sizleri en iyi benim anlayacağımı düşünüyorum. 1994'te kazandığım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ömrüm boyunca da gururlanacağım bir vazife olarak gördüm" dedi.
Toplantıda işçi çıkarmaları ve belediyelerin borçları da gündeme geldi. Her gün çeşitli şehirlerdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısı, işten atma, tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı haberlerle karşılaştığını söyleyen Erdoğan "Sizden ricam işçileri siyasi kanaatlerinden dolayı, sendikacılığından dolayı ayrıştırmayın. Kucaklayıcı davranın" diye konuştu.
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