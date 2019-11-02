Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı
|02 Kasım 2019 10:11
|Yazdır
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde ekiplerce yapılan aramada yaklaşık 71 gram eroin, 15 gram esrar, 14 gram metamfetamin, uyuşturucu nitelikte hap, bir miktar para ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi
02 Kasım 2019 12:41
|Beyoğlu'nda yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
02 Kasım 2019 12:25
|Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi
02 Kasım 2019 12:12
|Köpekler, eşiyle sahilde gezen profesöre saldırdı
02 Kasım 2019 11:16
|Şehit babasının evine saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı
02 Kasım 2019 11:03
|Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı
02 Kasım 2019 09:10
|DHKP-C'li teröristlerin planı ortaya çıktı: Vekili rehin alacaklardı
02 Kasım 2019 07:15
|Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
01 Kasım 2019 20:33
|Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı
01 Kasım 2019 19:43
|Haciz için gelenlere silahla direndi
01 Kasım 2019 16:18