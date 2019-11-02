Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

Van'ın Saray ilçesinde terör soruşturmasında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın yerine Kaymakam Mehmet Halis Aydın, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Saray Belediye Baskanı Duman'ın "silahlı teror örgutune üye olmak" sucundan 4. Agır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının devam ettiği bildirildi.

Duman'ın Van Cumhuriyet Bassavcılıgınca yurutulen soruşturma kapsamında "silahlı teror örgutune üye olmak" ve "teror örgutu propagandası yapmak" suclamasıyla gozaltına alındıgı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saray Belediye Baskanı Caziye Duman, hakkında devam eden adli islem surecleri ve Van Cumhuriyet Bassavcılıgınca yurutulen 2018/23839 sayılı sorusturma dosyası kapsamında gozaltına alınmıs olması goz onunde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlıgımızın 1 Kasım 2019 tarihli onayı ile gecici bir tedbir olarak gorevinden uzaklastırıldı. Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca, yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın 'Saray Belediye Baskan Vekili' olarak gorevlendirildi."