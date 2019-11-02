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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
 02 Kasım 2019 10:25
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Karayollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarının bulunduğu kesimdeki Deri Organize Sanayi mevkisinde sürdürülen üstgeçit yapım, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları arasındaki yol yapım, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle söz konusu bölgelerde ulaşıma denetimli olarak izin veriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-20 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21 kilometreleri arasındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 34-37 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili yönü trafiğe kapatıldığından trafik akışına diğer yönden izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 3-5 ile 14-16 kilometreleri arasındaki tünel, Karabük-Araç yolunun 9-11 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Söke-Milas yolunun 58-61 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bayburt-Erzurum yolunun Bayburt şehir geçişi, Zahit Mahallesi mevkisinde sürdürülen üstgeçit yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı
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