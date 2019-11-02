YÖK, norm kadro yönetmeliğini değiştirdi
|02 Kasım 2019 10:16
|Yazdır
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen devlet üniversitelerinin birimlerindeki doktor öğretim üyesi kadrolarında "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı aranmayacak.
"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, YÖK tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerdeki doktor öğretim üyesi kadroları için yeni bir düzenleme yapıldı. Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan talep üzerine YÖK'ün belirleyeceği birimlerde "kadroların en fazla üçte ikisi aynı unvan için kullanılabilir" şartı kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti
02 Kasım 2019 10:58
|YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
02 Kasım 2019 10:34
|Üniversitelerde 'Genç Ofisler' kurulacak
30 Ekim 2019 16:41
|YÖK'ten lisansüstü programlarda azami süre için yeni görüş!
30 Ekim 2019 10:42
|YÖK'ten, araştırma görevlilerine müjdeli haber
24 Ekim 2019 17:33
|Bilim insanları farelere araba sürmeyi öğretti
24 Ekim 2019 16:48
|Oxford'tan istifa etti, Türkiye'nin ilk görüntüleme laboratuvarını kuruyor
23 Ekim 2019 13:05
|YÖK bilimsel araştırma projelerinin işleyişine yönelik üniversitelerden görüş istedi
23 Ekim 2019 09:10
|YÖK, üniversitelerde öğrenci memnuniyet anketi yapacak
21 Ekim 2019 16:55
|Ön lisans programlarına öğrenci alım kriterleri değişti!
21 Ekim 2019 14:03