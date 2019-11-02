1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı

-İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 34,45 ile erkek kazak ücreti oldu- Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 27,08 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu
 02 Kasım 2019 10:46
Yazdır
Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 34,45 ile erkek kazak ücreti olduğu bildirildi.

İTO tarafından, Ekim 2019 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 114'nün perakende fiyatı artarken, 38 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamalarında yer alan erkek kazak yüzde 34,45 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, kadın giyimi grubunda yüzde 30,85 ile elbise, yüzde 27,80 ile erkek giyim harcamaları grubunda gömlek, yüzde 25,22 ile gıda harcamaları grubunda salatalık, yüzde 23,75 ile aynı gruptan sivri biber ve yüzde 22,02 ile yine erkek giyimi grubundan palto olarak gerçekleşti.

-Limon, fiyatı en fazla azalan ürün oldu

Söz konusu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 27,08 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan, yüzde 19,00 ile lahana, yüzde 11,71 ile kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan maç giriş bilet ücreti, yüzde 11,28 ile yaş kuru sebze ve meyve grubundan elma, yüzde 8,89 ile aynı gruptan pırasa ve yüzde 8,82 ile havuç olarak gerçekleşti.

Ekimde, önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Salatalık 25,22
Sivri Biber 23,75
Kabak 17,54
Domates 15,66
Taze Fasulye -5,44
Ispanak -6,55
Havuç -8,82
Pırasa -8,89
Elma -11,28
Lahana -19,00
Limon -27,08
İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Yüzde Değişim (%)
Kazak-Erkek 34,45
Elbise-Kadın 30,85
Gömlek-Erkek 27,80
Palto-Erkek 22,02
Bluz-Kadın 21,55
Takım Elbise 20,24
Mektup 20,00
Köprü Geçiş Ücreti 20,00
Gömlek-Çocuk 19,37
Manto-Kadın 16,28
Pardesü-Erkek 16,15
Elektrik 15,25
Otel Oda Konaklama Ücreti -5,86
Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti -6,37
Tavuk -8,12
Maç Giriş Bilet Ücreti -11,71
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
OYAK, Total için Demirören Holding ile masaya oturdu
01 Kasım 2019 19:27		 Boy yasağına uymayan 8,5 ton balığa el koyuldu
01 Kasım 2019 11:25
ASELSAN'ın gözü boğazların üzerinde olacak
01 Kasım 2019 09:01		 Kamu bankalarına bir yük daha
01 Kasım 2019 07:40
Turist sayısı 41 milyonu, turizm geliri 26 milyar doları aştı
31 Ekim 2019 13:54		 Son 10 yılda gazete tirajları yüzde 50'ye yakın azaldı
30 Ekim 2019 10:53
Türk Lirası fırtınadan sağlam çıktı
30 Ekim 2019 08:36		 Borsada endeks kuralları yenilendi
28 Ekim 2019 15:55
'Taksit sayısının artırılması kuyumcu sektörüne nefes aldıracak'
27 Ekim 2019 14:56		 Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu
27 Ekim 2019 11:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - MEB'den, 1709 şube müdürü ataması için yeni duyuru12:46 - Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!12:41 - Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi12:37 - WhatsApp uygulamasına karşı yerli ve milli ürün önerisi12:29 - FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırmışlar12:28 - TBMM'deki sandalye dağılımında son durum12:25 - Beyoğlu'nda yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti12:15 - Bakan Pekcan ithalat rakamlarını açıkladı12:13 - Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı12:12 - Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi
11:59 - TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta11:20 - Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı11:16 - Köpekler, eşiyle sahilde gezen profesöre saldırdı11:03 - Şehit babasının evine saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı10:58 - YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti10:46 - Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı10:36 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu su dolu pet şişeyi silah saymadı10:34 - YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
Ömür boyu nafaka sona eriyor
7 il milli eğitim müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı
Gazeteci Ali Ekber Ektürk'ün Diyanet alerjisi
Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı
O teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu
YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
e-use 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
çok güzel hareketler bunlar 1
gelecegenefes.com 1
sakallı kızlar 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 4
ağız kokusu 1
pilot kalem 1
Abbiiee 1
duvar örmek 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam