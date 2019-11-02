Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı
|02 Kasım 2019 12:13
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı. Kurumun internet sitesinden yayımlanan ilana göre 4 ila 8 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuru alınacak. İlanda 11 müdür ve 8 şef kadrosu yer aldı.
T.C. SAGLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSU
GENEL AÇIKLAMALAR
Genel Müdürlüğümüz: merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 06/06/20 i 7 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tükldye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.
Görevde Yükselme Sınavı için başvurular; 08/11/2019 tarihi mesai bitimine kadar, Genel Müdürlüğün Merkez Teşkilatında, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ise görev yaptıkları birime, personelin kendisi tarafından yapılacaktır. Sınav İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul'da yapılacaktır. Sınav ücreti 300(üçyüz)TL olup; ... ıban nolu Ziraat Bankası İstanbul Şubesi hesabına yatırılacaktır.
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