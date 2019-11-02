1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta

TOKİ tarafından açık satış yöntemi ile 24 ilde satışa sunulan bin 936 konut için başvurular devam ediyor- Ayrıca Samsun Vezirköprü'de 264 konut kura yöntemiyle, Kırşehir'de 53, Konya'da ise 2 konut pazartesi günü açık satış yöntemiyle satışa sunulacak
 02 Kasım 2019 11:59
Yazdır
TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık satış yöntemiyle satışa sunulan konutlar için başvurular devam ediyor. 24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOKİ'nin açık satışla vatandaşa sunduğu, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 83 bin liradan, taksitleri ise 348 liradan başlıyor.

Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılan konutlar için vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek, konut sahibi olabilecek.

Ankara, Bolu, Çanakkale, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa'nın arasında yer aldığı 24 ilde bin 936 konut başvuru önceliğine göre satılacak.

Balıkesir 252, Bolu Mudurnu 246, Hatay 227, Ankara Kuzeykent 212, Ankara Mamak Altıağaç-Karaağaç 195 en fazla açık satışta konut olan iller arasında yer alıyor.

Ayrıca, Samsun Vezirköprü'de 264 konut kura yöntemiyle, Kırşehir'de 53, Konya'da ise 2 konut pazartesi günü açık satış yöntemiyle satışa sunulacak.

- Başvuru şartları

TOKİ'nin dar gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunduğu 2+1 konutlara başvuracak vatandaşların, konut sahibi olmaması, daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 25 yaşını doldurması gerekiyor.

Ayrıca başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi veya il nüfusuna kayıtlı olması ve aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 liradan fazla olmaması isteniyor.

Orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 3+1 nitelikli konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlarda ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurma şartları aranıyor.

Konutlar niteliklerine ve bulunduğu illere göre yüzde 10, yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 peşinat bedeli ile 96,108, 120, 156, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılıyor.

Konut satış fiyatları, taksit tutarları ve başvuru şartlarının ayrıntıları TOKİ'nin internet sayfasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ATO'dan 'İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne destek
01 Kasım 2019 13:23		 Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek
01 Kasım 2019 11:19
Hazine 3 ayda 56 milyar TL borçlanacak
31 Ekim 2019 17:20		 Konut kredi faizinde yapılandırma beklentisi
28 Ekim 2019 22:03
Kredi Garanti Fonu'nda teminat şoku
28 Ekim 2019 08:46		 Depremin ardından DASK'tan 1,4 milyon TL'lik ödeme
27 Ekim 2019 19:40
'Faiz indirimi kredili konut satışlarını artırdı'
26 Ekim 2019 20:19		 'Şehirler bizim gibi üzülebilen canlı organizmalardır'
26 Ekim 2019 16:02
Özel bir banka konut kredisinde faizi 1,09'a indirdi
26 Ekim 2019 12:02		 Konut hesabında yeni dönem
26 Ekim 2019 09:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - MEB'den, 1709 şube müdürü ataması için yeni duyuru12:46 - Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!12:41 - Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi12:37 - WhatsApp uygulamasına karşı yerli ve milli ürün önerisi12:29 - FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırmışlar12:28 - TBMM'deki sandalye dağılımında son durum12:25 - Beyoğlu'nda yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti12:15 - Bakan Pekcan ithalat rakamlarını açıkladı12:13 - Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı12:12 - Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi
11:59 - TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta11:20 - Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı11:16 - Köpekler, eşiyle sahilde gezen profesöre saldırdı11:03 - Şehit babasının evine saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı10:58 - YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti10:46 - Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı10:36 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu su dolu pet şişeyi silah saymadı10:34 - YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
Ömür boyu nafaka sona eriyor
7 il milli eğitim müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı
Gazeteci Ali Ekber Ektürk'ün Diyanet alerjisi
Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı
O teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu
YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 2
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 6
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 2
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 5
e-use 1
şu an çalan şarkı 4
Abbiiee 1
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 4
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam