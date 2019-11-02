1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu, el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları ve terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları sonucu 137 şehit verdi
 02 Kasım 2019 12:12
Yazdır
Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO)137 asker şehit oldu.

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

Sahadaki SMO komutanlarından alınarak bilgiye göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalarda 137 SMO askeri şehit düştü, 508'i yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de AA Editör Masası'nda, "SMO önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi
02 Kasım 2019 12:41		 Beyoğlu'nda yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
02 Kasım 2019 12:25
Köpekler, eşiyle sahilde gezen profesöre saldırdı
02 Kasım 2019 11:16		 Şehit babasının evine saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı
02 Kasım 2019 11:03
Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
02 Kasım 2019 10:11		 Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı
02 Kasım 2019 09:10
DHKP-C'li teröristlerin planı ortaya çıktı: Vekili rehin alacaklardı
02 Kasım 2019 07:15		 Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
01 Kasım 2019 20:33
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı
01 Kasım 2019 19:43		 Haciz için gelenlere silahla direndi
01 Kasım 2019 16:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - MEB'den, 1709 şube müdürü ataması için yeni duyuru12:46 - Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!12:41 - Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi12:37 - WhatsApp uygulamasına karşı yerli ve milli ürün önerisi12:29 - FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırmışlar12:28 - TBMM'deki sandalye dağılımında son durum12:25 - Beyoğlu'nda yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti12:15 - Bakan Pekcan ithalat rakamlarını açıkladı12:13 - Hudut ve Sahiller, 15 yıl sonra görevde yükselme sınavı açtı12:12 - Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi
11:59 - TOKİ'nin 24 ilde bin 936 konutu açık satışta11:20 - Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı11:16 - Köpekler, eşiyle sahilde gezen profesöre saldırdı11:03 - Şehit babasının evine saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı10:58 - YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti10:46 - Ekimde en fazla erkek kazak fiyatı arttı10:36 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu su dolu pet şişeyi silah saymadı10:34 - YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
YÖK, benzer içerikli önlisans ve lisans bölüm adlarını birleştiriyor
Ömür boyu nafaka sona eriyor
7 il milli eğitim müdürünün asalet kararnamesi çıktı
Zeydan Karalar, 500 işçinin daha işine son verdi
Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı
Gazeteci Ali Ekber Ektürk'ün Diyanet alerjisi
Başsavcı, 'öğrencilere kıyafet yardımı' şartıyla uzlaştı
O teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu
YÖK, norm kadrodaki 2/3 kuralını esnetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
Burak Yılmaz 1
ağız kokusu 1
gelecegenefes.com 1
Peugeot ve Fiat Birleşti,Dünyanın 4.Otomotiv Devi Doğdu 3
Abbiiee 1
duvar örmek 1
çok güzel hareketler bunlar 1
suriye ordusunun güçlerini kuzeye yönlendirmesi 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet Ürünleri 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 5 İşçi Alacak
Rize Albelsan Engelli 5 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Bodrum Belediyesi 9 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam