Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Beyoğlu'nda yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda bir işçi çalıştığı binanın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi.
|02 Kasım 2019 12:25
|Yazdır
Beyoğlu'nda bir işçi çalıştığı binanın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki 7 katlı bir binanın 6. katında tamirat işleri yapan işçi Cihan Boz (35), henüz belirlenemeyen nedenle yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri de işçinin düştüğü yeri güvenlik şeridi çekerek kapattı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cihan Boz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Esra Erol'a 'özel hayatın ifşası' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemi
02 Kasım 2019 12:41
|Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 137 şehit verdi
02 Kasım 2019 12:12
|Köpekler, eşiyle sahilde gezen profesöre saldırdı
02 Kasım 2019 11:16
|Şehit babasının evine saldırı girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı
02 Kasım 2019 11:03
|Cizre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
02 Kasım 2019 10:11
|Kadın dolandırıcı doktor ve polis dahil 5 milyon dolandırdı
02 Kasım 2019 09:10
|DHKP-C'li teröristlerin planı ortaya çıktı: Vekili rehin alacaklardı
02 Kasım 2019 07:15
|Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
01 Kasım 2019 20:33
|Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı
01 Kasım 2019 19:43
|Haciz için gelenlere silahla direndi
01 Kasım 2019 16:18