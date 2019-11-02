TBMM'deki sandalye dağılımında son durum
İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun istifasıyla AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü.
|02 Kasım 2019 12:28
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Yeneroğlu'nun istifasıyla bağımsız milletvekili sayısı 4'e yükseldi.
TBMM'nin son sandalye dağılımına göre AK Parti'nin 290, CHP'nin 139, HDP'nin 62, MHP'nin 49, İYİ Parti'nin 39, Saadet Partisinin 2, Türkiye İşçi Partisinin 2, Büyük Birlik Partisi ile Demokrat Partinin ise birer milletvekili bulunuyor.
Bu arada TBMM'de, 5 milletvekilinin belediye başkanlığını tercih ederek TBMM üyeliğinden ayrılması, 4 milletvekilinin bakan olarak atanma dolayısıyla istifası, 2 milletvekilinin vefat etmesi nedeniyle 11 sandalye boş bulunuyor.
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