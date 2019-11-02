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MEB'den, 1709 şube müdürü ataması için yeni duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı, 2013 yılındaki tartışmalı 1709 şube müdürü ataması için yeni duyuru yayımladı
 02 Kasım 2019 12:52
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MEB'den, 1709 şube müdürü ataması için yeni duyuru

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama

Bakanlığımızın taşra teşkilatı il-ilçe milli eğitim 1709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için 31.10.2013 tarihli Bakanlık Onayı ile başlatılan süreçte dava açıp lehte karar alanlardan söz konusu yargı kararları sonrasında daha önce tercih hakkı verilmeyenlerin kararlarının uygulanmasını teminen 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında tercih başvuruları alınacaktır.

18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek şube müdürü adaylarının bilgileri ilgili Valiliklere gönderilecektir.

MAHKEME KARARI İLE İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME İLE ATAMA DUYURUSU

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin "Atama" başlıklı 21 inci maddesinde "(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanların sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Atanmak üzere başvuruda bulunan adayların atamaları, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

(2) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir." hükümleri yer almaktadır.

A- BAŞVURUDA BULUNACAKLAR

Bakanlığımızın taşra teşkilatı il-ilçe milli eğitim 1709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için 31.10.2013 tarihli Bakanlık Onayı ile başlatılan süreçte dava açıp lehte karar alanlardan söz konusu yargı kararları sonrasında daha önce tercih hakkı verilmeyenler başvuruda bulunabilecektir.

B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ

Başvurular (Ek-1) Takvimde belirtilen tarihler arasında, şube müdürü adayları tarafından http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Şube müdürü adaylarının MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır.

2. Şube müdürü adayları, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.

3. Adaylar başvuruda en fazla on tercih yapabilecektir. Başvuracak adaylar 11 inci seçenek olarak tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir. Bu kapsamda tercih dışı atanmak istemeyen adayların sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

4. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,

2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular,

işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler iptal edilecektir.

D- YAPILACAK İŞLEMLER

İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işlemler

1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

2. Başvuruda bulunanların şube müdürlüğü kadrosuna atanma için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde 1. derece şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen mezuniyet ve hizmetinin bulunması ile yazılı sınava başvuru koşulu olan hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları, adayın yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 08/11/2013 tarihinde taşıyıp-taşımadığı özlük dosyalarının tutulduğu il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecektir.

3. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.

4. MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki bilgilerin doğruluğundan, il milli eğitim müdürlüklerinin ilgili birimi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.

5. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il milli eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler

1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

2. Başvuracak merkez teşkilatı personelinin başvuruları birimlerince incelenerek elektronik ortamda onaylanacaktır.

E- DİĞER HUSUSLAR

1. Üst öğrenim mezuniyet notunun 100'lük not sistemine çevrilerek atama başvuru ekranına girilmesi sağlanacaktır.

2. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

3. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.

5. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

F- ATAMA

1. Atama, Yönetmeliğin değişik 21 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav puanı ortalaması ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda yerleştikleri yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde, sırasıyla;

- Hizmet süresi fazla olanlara,

- Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilecektir.

2. Atamalara ilişkin sonuçlar, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Ek: (Ek-1) Takvim

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefon: (312) 413 17 26-30-32 www.meb.gov.tr http://personel.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA

MAHKEME KARARI İLE İL-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ŞUBE

MÜDÜRÜ KADROSUNA GÖREVDE YÜKSELME İLE ATAMA TAKVİMİ (EK-1)

TARİH

İŞİN TANIMI

18/11/2019-22/11/2019

Tercih Başvurularının yapılması ve onay süreci (Saat:17.00'ye kadar)

29/11/2019

Atamaların yapılması ve sonuçların ilan edilmesi
Memurlar.Net - Özel

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