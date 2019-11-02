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Bakan Turhan: PTT yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: PTT, e-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor.
 02 Kasım 2019 13:27
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Bakan Turhan: PTT yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT AŞ'nin E-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ettiğini bildirdi.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre Turhan, kurumun 179. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı.

Turhan, buradaki konuşmasında, "PTT, e-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor. 2016 yılından beri Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığını Türkiye adına yürüten PTT, bu tecrübeyle postanın geleceğini belirliyor." ifadesini kullandı.

PTT AŞ'nin her geçen gün iş ve işlem hacmini artırdığını kaydeden Turhan, kurumun, ülkenin kıtaları birleştiren coğrafi konumu dolayısıyla sahip olduğu potansiyeli, nitelikli projelerle, katma değere dönüştürdüğünü vurguladı.

- "Türkiye'nin dünyadaki sesi olmakla iftihar ediyoruz"

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de kurumun 179 yıllık tarihinde her türlü zorluğun üstesinden geldiğini ifade etti.

Hayatı kolaylaştırmak ilkesi ve vatandaşa hizmet götürmek amacıyla yenilenerek ve gelişerek var olmaya devam edeceklerini belirten Bozgeyik, yurdun dört bir yanına hizmet ulaştırdıklarının altını çizdi.

Bozgeyik, dünya markası olma hedefiyle çalışmayı sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizden aldığımız güç ve milletimizden aldığımız destekle, başarılarımızı uluslararası arenaya taşıyoruz. Türkiye'nin dünyadaki sesi olmakla iftihar ediyoruz. Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında sunduğumuz hizmetlerle modern Türkiye'nin ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilen PTT, altyapı ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğe ışık tutuyor."
Anadolu Ajansı
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