Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı
|02 Kasım 2019 13:32
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 şüpheli Eskişehir'de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında gözaltı kararı verilen V.K, eşi N.K, Ö.S, T.F.Ü. ile G.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından saklandıkları evlerde yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan V.K, Ö.S, T.F.Ü. ile G.Ö. tutuklandı, N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Terör örgütü PKK/YPH/KCK hainlikte sınır tanımıyor
02 Kasım 2019 16:01
|FETÖ üyesi yurt dışına kaçamadan yakalandı
02 Kasım 2019 15:11
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
02 Kasım 2019 14:38
|'Türkiye DEAŞ mensuplarının oteli değil'
02 Kasım 2019 13:16
|Suriyeli Kürtler, PKK'nın bölgelerinden çıkmasını istiyor
02 Kasım 2019 13:10
|FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırmışlar
02 Kasım 2019 12:29
|Tahliye kararı verilen HDP'li Zeydan için yeniden tutuklama
01 Kasım 2019 23:22
|Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 21:44
|Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutukluma
01 Kasım 2019 21:38
|Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 20:52