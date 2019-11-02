Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı
|02 Kasım 2019 15:03
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Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasında işlem sayısı 7 ayda 400 bine yaklaştı.
Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 6 Nisan-27 Ekim 2019 arasında en çok araç alım satım işlemi yapıldı.
Bu kapsamda uygulamanın başladığı günden bu yana nöbetçi noterler, 257 bin 408 ikinci el araç satışı, 23 bin 533 de araçların ilk tescil işlemlerini gerçekleştirdi.
Araç satışını, vekaletname, ihtarname ve diğer işlemler takip etti. Konsolosluklarda ise en çok vekaletname işlemi alındı.
Nöbetçi noterlik uygulamasında 6 Nisan-27 Ekim 2019 arasında yapılan işlem sayısı 383 bin 690 olarak kayıtlara geçti. Bu işlemlerden 381 bin 828'i yurt içinden, bin 862 işlem de konsolosluklardan gerçekleştirildi.
Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.
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