Malatya davasında silah bilmecesi

Malatya'da 31 Mart Yerel Seçimleri günü seçim sırasında yaşanan kavga ile ilgili açılan dava başladı ama duruşmalar Malatya'dan Kırşehir'e alındı. Davada silahı kimin sıktığına ilişkin bilmece yaşanıyor. Çünkü olayda kullanıldığı iddia edilen iki silah da ortada yok. Birinci silahı firari sanık Mahmut S'nin kullandığı iddia ediliyor. Maktul Hasan Aktaş'ın ayağının dibinde çok sayıda dolu kovan çıkması onun da silah kullandığı şeklinde değerlendiriliyor.

Malatya Pütürge'de 31 Mart Yerel Seçimleri günü seçim kavgası yaşandı. Bölünmez Mahallesi'ndeki okulda yaşanan kavgada Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş hayatını kaybetti. Ali A. ve Mahmut S. ise yaralandı.

Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Pütürge Belediye Başkanı AK Partili Mikail S.'nin aralarında babası Hacı S., kardeşi Ömer S. ile yiğenleri Abdulkadir ve Ömer S.'nin de bulunduğu 4 akrabası tutuklandı. Soruşturmayı devralan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede, saldırıyı bu ailenin dört ferdinin müşterek şekilde gerçekleştirdikleri iddia edildi.

İddianameye de yansıyan tanık ifadelerine bakıldığında ise Mahmut S.'nin elinde silah gördüklerini söylemeleri diğer sanıklara yönelik silah kullanıldığına dair bir ifade olmaması dikkat çekti.

İlk duruşması 8 Ekim'de Kırşehir'de görülen davada mahkeme heyeti ilk duruşmada karar vermek istedi. Duruşma savcı da henüz sanıklar ve tanıkların bir kısmı dinlenmeden duruşmaya hazır mütalaa ile geldi. Bu duruma sanık avukatları tepki gösterdi.

ARACINA YAKIT ALIRKEN GÖRÜNTÜLERİ VAR

Sanık avukatları; tanık ifadeleri, kamera kayıtları ve deliller ortaya koyarak iddianamede haklarında ceza istenen bazı sanıkların saldırıya hiç iştirak etmedikleri, bazı sanıkların ise olay yerinde bile olmadığı yönünde savunma yaptı.

Mesela, sanıklardan Abdulkadir S.'.nin olayın yaşandığı saat 10:00 sıralarında Pütürge İlçesi'nde bulunup aracına yakıt aldığına dair deliller sunulması dikkat çekti. Abdulkadir S.'nin olay yeri olan Bölünmez Köyü'nde değil Pütürge Merkez'de bulunduğuna dair MOBESE kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri, akaryakıt istasyonu kayıtları, akaryakıt alım fişi dosyaya sunuldu. İddianamede ise Abdulkadir S.'nin olayın yaşandığı anda sınıfta bulunup saldırıya iştirak ettiği ileri sürülüyordu

OLAYLARI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Yine 70 yaşındaki Hacı S.'nin de cinayete iştirak ettiği iddianamedeki iddialar arasında. Avukatların savunmalarına göre ise hiçbir tanık Hacı S.'nin olayda aktif olarak yer aldığına yönelik beyanda bulunmuyor. Aksine Hacı S. ile ilgili olayları yatıştırmaya yönelik ifadeler dikkat çekiyor. Hacı S., KOAH, tansiyon, kalp büyümesi ve yetmezliği ile bağırsak kanseri hastası. Hatta müşteki Ali Aktaş ile Hacı S.'nin olay anına kadar yakın dostlukları olduğu biliniyor. Savunma yapan avukatlar, bu çarpıcı detaylara rağmen hem Abdulkadir S.'nin hem de Hacı S.'nin halen tutuklu bulunması garipsediklerini belirttiler.

AYAKLARININ DİBİNDE DOLU KOVANLAR BULUNDU

Saldırıda kullanılan iki silah konusunda tam bir bilmece yaşanıyor. Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ın ölümüne sebep olan silahı Mahmut S.'nin ateşlediği tanıklar tarafından zikrediliyor. Bu silah ortada yok. Tespitlere göre, maktul Hasan Aktaş'ın ayaklarının dibinde dolu fişekler bulundu. Bu durum tanık beyanlarına ve raporlara yansıdı. Ayrıca, firari sanık Mahmut S.'nin de vurulması maktuller ya da maktul yakınları tarafından da silah kullanılmış olma ihtimalini gündeme getiriyor. Fakat olayda kullanıldığı iddia edilen bu silah da kayıp. Savunma avukatları, maddi gerçeğe ulaşılabilinmesi adına ikinci silahın kim tarafından kullanıldığına ilişkin detaylı araştırma yapılmasını talep ediyor. Ayrıca, olayların İlyas Aktaş'ın sanıklara yönelik ağır hakaret söylemi üzerine başladığı, hatta babası Ali Aktaş'ın İlyas Aktaş'a sözleri sebebiyle o anda tepki gösterdiği tanık ifadelerine yansıyor.

Ayrıca yine olayın hemen sonrasında müşteki Ali Aktaş'ın oy sandıklarını yaktığı dosyadaki kritik bilgiler arasında.

Bilindiği gibi Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tutuklu sanıkların durumlarına yapılan bütün itirazları reddetmiş, sanık avukatlarının olayın tam anlamıyla aydınlanmayan yönlerinin araştırılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik taleplerini de geri çevirmişti.

HDP'Lİ ÇIKTI

Diğer taraftan olayda hayatını kaybeden ve Saadet Partili olduğu iddia edilen Hasan Aktaş'ın 24 Haziran 2018 günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27 Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri sırasında HDP'den sandık müşahidi olduğu belirlendi. Hasan Aktaş'ın aynı zamanda komşusunun eşine 'tecavüz girişiminde' bulunduğu iddiasıyla yargılandığı ve hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Aktaş hakkında ayrıca geçmişte 'Silahla yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından da çeşitli cezalar verildiği öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden İlyas Aktaş'ın ise 'Kasten ve taksirle yaralama' ile 'Eşe karşı kasten yaralama' suçlarından cezası bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.