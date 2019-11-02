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Orman işçilerine mesleki yeterlilik belgesi veriliyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, "Orman Üretim İşçiliği" ile "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği" meslek gruplarındaki işçilere, ormanlık alanda yapılan sınavla mesleki yeterlilik belgesi veriyor
 02 Kasım 2019 15:07
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Orman işçilerine mesleki yeterlilik belgesi veriliyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Orman Üretim İşçiliği" ile "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği" meslek gruplarındaki işçilere, ormanlık alanda yaptıkları sınavla belge verdiklerini bildirdi.

Mesleki Yeterlilik Kurumunca, tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler grubunda yer alan 117 meslek için "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirildi.

SUBÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (SAYEM), Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, ormanlık alanda yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlere "Orman Üretim İşçiliği" ile "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği" mesleki yeterlilik belgesi veriyor.

SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, yaptığı açıklamada, söz konusu belgeyi verme yetkisini alan ilk devlet üniversitesi olduklarını kaydetti.

Bu belgeyi alamayanların 11 Kasım'dan itibaren çalışamayacaklarını belirten Sarıbıyık, "Bu zorunluluğun getirilmesindeki amaç, 117 tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren 'Orman Üretim İşçiliği' ile 'Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği' meslek gruplarının ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün temin edilmesi ve iş kazalarının en aza indirilmesidir." dedi.

Prof. Dr. Sarıbıyık, SAYEM tarafından yapılan belgelendirme sınavlarının 3 aşamadan oluştuğunu dile getirerek, meslek hakkında teorik bilgilerin ölçüldüğü birinci aşamada sözlü mülakat yapıldığını, ikinci aşamada sınava katılanlara kesme, boylama ve kabuk soyma konularında uygulamalar gerçekleştirildiğini, üçüncü aşamada ise katılımcıların sürütme, yükleme ve boşaltma ile ilgili bilgi ve becerilerin değerlendirildiğini anlattı.

Üniversite olarak Mesleki Yeterlilik Kurumuna akredite olduklarını ve sınav yapma yetkisini aldıklarını aktaran Mehmet Sarıbıyık, "Bu yetkinlik çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde ormanda bizzat bu sınavın yapılması, yani kesimin yapıldığı yerde bu sınavın yapılması ile ilgili bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

SAYEM Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Barış Boru da sınavların ormanlık alanda yapıldığını ifade ederek, "Yıllardır bu işi yapan orman üretim işçilerinden, her gün yapmış oldukları işlemleri bir de kamera karşısında değerlendiricilerin huzurunda belli kriterlere göre yapmalarını istiyoruz. Bu alanlarla ilgili uygulamalı sınavlar yapıyoruz." diye konuştu.

Sınava giren 53 yaşındaki Kenan Pir de 40 yıldır orman işiyle uğraştığını kaydetti.

Orman köylüsü olduklarını belirten Pir, "Sınav olduk. Sınav sonunda çalışanlara bir belge veriliyor. 11 Kasım 2019 tarihinden sonra bu belge olmadan ormana girip çalışılamayacak. Bu nedenle bu belgeyi herkes sınava girerek alsın." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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