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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın yapılacak Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sabah 03.00 itibarıyla, Avrasya Tüneli ise saat 05.00'da trafiğe kapatılacak. Metrobüs hattı Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı ile seferlerini gerçekleştirecek.
 02 Kasım 2019 15:23
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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın yapılacak Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sabah 03.00 itibarıyla, Avrasya Tüneli ise saat 05.00'da trafiğe kapatılacak. Metrobüs hattı Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı ile seferlerini gerçekleştirecek.

"İstanbul Senin, Durma Koş" temasıyla düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapanacak. 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yer alacağı maratonda, halk koşusu kategorisine 100 binin üzerinde İstanbullunun katılması bekleniyor. 41. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 03.00 itibariyle maraton bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Avrasya Tüneli ise saat 05.00'da trafiğe kapatılacak. Metrobüs hattı Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme ve Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı ile seferlerini gerçekleştirecek.

Kapanacak yollar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kapanacak yollar şöyle açıklandı:

"Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe'den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir'den Rıdvan Dedeoğlu'na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VIP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu'ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı'dan Tarlabaşı'na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı'ndan Perşembe Pazarı'na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı'ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak'tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri."
İhlas Haber Ajansı
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