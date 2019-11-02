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Zigana Dağı ve Limni Gölü beyaza büründü

Dağın eteklerinde yer alan 2 bin rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçülürken gölde kartpostallık görüntüler oluştu
 02 Kasım 2019 15:31
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Zigana Dağı ve Limni Gölü beyaza büründü

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren yağan karın ardından şehir merkezinin zirveleri ve Zigana Dağı beyaza büründü.

Gümüşhane'nin Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı'nda etkili olan kar yağışı sonrası doğada kartpostallık görüntüler oluştu.

Dağın eteklerinde bulunan Limni Gölü Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetre olarak ölçülürken doğada karın keyfini çıkarmak isteyen doğaseverler de Limni Gölü'ne geldi.

Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Murat Eroğlu, Limni Gölü Tabiat Parkı'nın 2 bin 20 rakımda bulunduğunu ve her mevsim birbirinden güzel manzaralar sunduğunu belirtti.

Yılın ilk karıyla birlikte Limni Gölü'nde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığını aktaran Eroğlu, "Yağan karın bölgede duyulmasıyla birlikte ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Burası Gümüşhane'nin en güzel lokasyonlarından biri. Yerli ve yabancı turistlerimiz gölümüzü tercih ediyor. Restoranımız faaliyette, işlenmemiş kuzu etini lezzetli bir şeklide müşterilerimize sunuyoruz. Yollar kapanana kadar hizmetimiz devam edecek." dedi.

Arkadaşlarını ziyaret için Aydın'dan geldiğini anlatan Osman Yolbaşı, "Karlı bir güne uyanmanın şaşkınlığını yaşadım." diye konuştu.

Karla kaplanan Limni Gölü'nü de gezmek istediğini belirten Yolbaşı, "Limni Gölü çok güzel, ilk defa geliyorum. Aydın'da karla çok haşır neşir olmayan biri olarak benim için çok güzel ve enteresan bir manzara. Burayı herkesin görmesini istiyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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