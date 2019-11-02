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Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları

Ada Araştırma Şirketi 21-28 Ekim 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Bin 700 kişi ile yapılan kapsamlı araştırmada, Türkiye'nin gündemine ve seçimlere ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
 02 Kasım 2019 15:55
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Yapılan son ankete göre partilerin oy oranları

Milletvekili seçiminde hangi partiye oy verileceği ile ilgili soruya ise, karasızım diyenlerin oranı yüzde 26,2 oldu. Kararsızlar dağıtıldığında ise yanıtlar; yüzde 41,9 AK Parti, Yüzde 21,3 CHP, yüzde 8,4 MHP, yüzde 7,5 İYİ Parti, yüzde 7,5 HDP, yüzde 9,2 yeni kurulacak parti, yüzde 2,3'te Saadet Partisi oldu.

Bir başka dikkat çeken sonuç da Cumhurbaşkanlığı seçiminde çıktı. İlk turda hiçbir aday Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazken, kararsızların oranı yüzde 21,1 oldu.

BABACAN VE DAVUTOĞLU YÜKSELİŞTE

Araştırmaya katılanların yüzde 35'e yakını yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu belirtirken, araştırmada Ali Babacan'ın partisine oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 28, Ahmet Davutoğlu'na oy verebileceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 20 oldu.

"EKONOMİ KÖTÜYE GİDECEK" İNANCI HAKİM

Katılımcılar Türkiye'nin en önemli sorununu ekonomi olarak görürken, yüzde 72'lik büyük oran ekonominin iyiye gitmediğini söyledi.

ORDUYA GÜVEN ARTIYOR

Barış Pınarı Harekatı'na katılanların yüzde 75'i destek verirken, orduya olan güvenin yüzde 93,1 olduğu görüldü.
Memurlar.Net
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