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Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper tüfeği' üretildi

Kırıkkale'de faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla prototip üretimi gerçekleştirilen 'sniper tüfeği' (Keskin nişancı tüfeği), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.
 02 Kasım 2019 15:43
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Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper tüfeği' üretildi

Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren savunma sanayi firmasınca 1 yılı aşkın süredir Ar-Ge çalışmaları sürdürülen tüfeğin, ilk prototipi ortaya çıktı. KOSGEB Arge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında tamamen yerli ve milli imkanlar kullanarak tasarlanan keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı yapıldı. Firma genel müdürü Emrah Hamzaoğlu, ürünün çok önemli özellikleri olduğunu söyledi. Yerli mühendislerin Ar-Ge çalışması sonucu projeyi ortaya koyduklarını dile getiren Hamzaoğlu, 113 parçadan oluşan tüfeğin tüm parçalarının da yine yerli firmalar tarafından üretildiğini belirtti. Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Tüfek, 5+1 mermi kapasitesine sahip. 338 kalibre lupua magnum mühimmat kullanılan silahın, toplam boyu 1300 mm ve 710 mm boyundadır. 6 yiv setli namlu ile donatılmıştır. Tüfeğin etkili menzili 1,3 kilometre olup, azami menzili ise 3,5 kilometredir. Tüfek gaz pistonu hareketli döner kafa kilitlemeli mekanizmaya sahip olup, ayarlanabilir gaz bloğu farklı atış koşullarında mekanizmanın sorunsuz çalışmasına imkan verir. Ayrıca mekanizmanın kendi kendine yağlama özelliği sayesinde uzun süre yağlama gerektirmeden atış yapabilmesine olanak sağlamaktadır. El kundağı ve dipçik kısımları uzun ömürlü polimer malzemeden üretilirken, mekanizma ve gövde kısmı yüksek dayanıklı çelikten imal edilmiştir. Milli Sniper Tüfeği, uzak mesafelerdeki hedeflere atış yapabilme, yüksek ateş gücü sağlaması ve hızlı nişan alma ile haraketli hedeflerin etkin bir şekilde vurulması için tasarlanmıştır."

KOSGEB Kırıkkale İl Müdürü Köksal Özen ise gurur duyulacak bir proje olduğunu dile getirerek, kısa zamanda seri üretime geçilmesini arzu ettiklerini kaydetti.
DHA
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