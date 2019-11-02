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Emirates, Ankara'ya kabin görevlisi alımına geliyor

Dubai merkezli Emirates Havayolları, 27 Aralık Cuma günü Ankara'da kabin görevlisi alım etkinliği düzenleyecek.İşe kabul edileceklerin ortalama maaşları 2 bin 660 dolardan başlayacak.
 02 Kasım 2019 15:47
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Emirates, Ankara'ya kabin görevlisi alımına geliyor

Kabin ekibi adaylarının işe alım etkinliğine davet almak için çevrimiçi başvuruları da şirketin resmi web sitesinde başladı. Emirates'in işe alım etkinliği 27 Aralık Cuma günü Ankara Çankaya'daki bir otelde saat 09.00'da başlayacak. İşe kabul edilenler 7 aşamalı eğitimden geçtikten sonra Emirates uçaklarında yerlerini alabilecek. İşe alım süreci ise CV inceleme ve değerlendirme, grup değerlendirmesi, erişim değerlendirmesi, online ingilizce değerlendirmesi ve davranış anketi, web tabanlı final görüşmesi olmak üzere 5 aşamalı olacak.

İŞE KABUL EDİLENLER İÇİN DUBAİ'DE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emirates, başvurusu kabul edilip, ekonomi 2 sınıfında uçanlara ortalama 2 bin 660 dolar maaş verecek. İşe kabul edilenlerin, çalıştığı uçak tipi büyümesi ve kabin sınıfının değişmesi halinde kabin görevlisinin alacağı maaş da katlanacak. Dubai'de su, elektrik hizmetleri de dahil olmak üzere mobilyalı konaklama ücretsiz sağlanacağı belirtildi. Emirates uçuş ekiplerini, Dubai'nin çeşitli yerlerinde yerleştireceği 50'den fazla bina yer alırken, iki / üç meslektaş iki ya da üç yatak odalı bir daireyi paylaşacak. Yılda 30 gün ücretsiz izin hakkı da olacak. Kabin görevlisine bir yıllık ücretsiz yıllık izin bileti de verecek. Görev uçuşlarında otel konaklama ve havaalanına gidiş ve dönüşün şirket tarafından sağlanacağı da duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE:

Katılma anında en az 21 yaşında olmak

Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi

Minimum 160 cm yükseklik

Lise mezunu

İngilizcede akıcılık (yazılı ve sözlü)

Emirates kabin görevlisi üniforması içindeyken görünür dövmeler olmayacak

Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 7 AŞAMALI EĞİTİM SÜRECİNDEN GEÇECEK

1.Aşama:8 gün sürecek alıştırma haftasında adayın Dubai'deki ve eğitimi boyunca yeni ortama geçiş sırasında yardımcı olacak ve destek olacak bilgiler sağlanacak

2.Aşama:13 gün sürecek eğitim boyunca Güvenlik ve Acil Durum Prosedürü Eğitimi, uçak ve yolcuların her zaman güvende olmalarını sağlamak için bilgi ve becerileri sağlayacak eğitimler alacak. Eğitim, Uçak ekipmanı, yangınla mücadele, uçuş sırasında acil durumları ve tahliyeyi kapsayacak.

3.Aşama: 5 gün sürecek eğitim boyunca adaylar Grup Medikal eğitimi, gemideki herhangi bir tıbbi olayı güvenle yönetebilmesi eğitimler alacak. Kanama, yanıklar, acil doğum ve çeşitli tıbbi durumlar gibi konularla ilgili eğitim verilecek.

4.Aşama:2 gün sürecek eğitimlerde Güvenlik Eğitimi, asılsız davranış, kaçırma ve sabotaj gibi yasa dışı müdahaleleri önlemek ve yönetmek ve ayrıca kişisel güvenlik kaygılarını ele almak için klavuzlar, beceriler ve teknikler sağlayacak bilgiler verilecek.

5.Aşama:1 gün süresince İmaj eğitimi verilecek. Adaylar, üniforma standartları, cilt bakımı, makyaj, saç bakımı, tırnak bakımı ve sağlıklı bir yaşam tarzını kapsayacak eğitimler alacak.

6.Aşama:1 gün süresince adayın uçmaya hazır olup olmadığı test edilecek

7.Aşama: 14 gün süresince aday hizmet eğitimi alacak.14 gün Hizmet Eğitimi, 4 aya kadar bilgi ve becerileri kazandırmak adına iş öğrenme ve geliştirme eğitimi ve 3 gün Hizmet Değerlendirmesi

DHA
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