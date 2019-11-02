Terör örgütü PKK/YPH/KCK hainlikte sınır tanımıyor
|02 Kasım 2019 16:01
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Pençe harekatlarıyla Irak kuzeyinde, Kıran harekatlarıyla yurt içinde aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran ardından Barış Pınarı Harekatı'yla dağılma noktasına gelen PKK/YPG/KCK terör örgütünün yeni eylemler planladığı öğrenildi.
Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde, yapılan operasyonlardan dolayı teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğu, kimsenin dışarı çıkmak istemediği, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşılarınca bir çocuğun öldürülerek polis kurşunuyla öldüğü propagandasıyla halkı sokaklara dökmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/YPG/KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı belirtilerek örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.
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