Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma
|02 Kasım 2019 16:13
|Yazdır
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde etkili olan yağışla birlikte barınaktaki köpeklerin bacaklarına kadar su içerisinde kalması olayıyla ilgili inceleme başlatılırken, Belediye Başkanı Hilmi Güler, yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattığını söyledi.
Ünye ilçesinde dün etkili olan yağmurla birlikte barınakta, köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar su doldu. Köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığını gören bir kişi, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın da barınağa giderek incelemelerde bulundu. Barınak şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.
'SORUMLULAR GEREKEN CEZAYI ALACAK'
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kusuru olan kim varsa gereken cezayı alacağını belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak. Bu iş bir şov meselesi değil, vicdan meselesidir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ordu'da hayvan barınağı ile ilgili soruşturma başlatıldı
01 Kasım 2019 23:12
|Köpeğe işkence iddiasıyla 3 personel açığa alındı
01 Kasım 2019 23:09
|Öğretmen, öğrenci ve veliyi darp etti iddiasına inceleme
28 Ekim 2019 12:02
|Emniyet Müdürü'ne 'fuhuşa yardım'dan dava... Haftalık 7500 TL rüşvet
28 Ekim 2019 09:26
|DKMP 5. bölge müdür vekili görevden alındı
24 Ekim 2019 00:29
|Türkü eşliğinde mühür basan katip hakkında karar
23 Ekim 2019 11:11
|YÖK'ten cinsel taciz dosyaları hakkında açıklama
17 Ekim 2019 12:17
|Sınav sorularını satan öğretim görevlisi açığa alındı
16 Ekim 2019 20:14
|Aile hekimi ile hasta arasındaki tartışmaya İl Sağlık Müdürlüğü el koydu
09 Ekim 2019 11:34
|17 okul müdürüne 'toplantıya katılmama' soruşturması
08 Ekim 2019 17:59