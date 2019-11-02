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Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde etkili olan yağışla birlikte barınaktaki köpeklerin bacaklarına kadar su içerisinde kalması olayıyla ilgili inceleme başlatılırken, Belediye Başkanı Hilmi Güler, yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattığını söyledi.
 02 Kasım 2019 16:13
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Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde etkili olan yağışla birlikte barınaktaki köpeklerin bacaklarına kadar su içerisinde kalması olayıyla ilgili inceleme başlatılırken, Belediye Başkanı Hilmi Güler, yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattığını söyledi.

Ünye ilçesinde dün etkili olan yağmurla birlikte barınakta, köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar su doldu. Köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığını gören bir kişi, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın da barınağa giderek incelemelerde bulundu. Barınak şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.

'SORUMLULAR GEREKEN CEZAYI ALACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, kusuru olan kim varsa gereken cezayı alacağını belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak. Bu iş bir şov meselesi değil, vicdan meselesidir" dedi.
DHA
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